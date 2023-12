Non è stato un anno facile per Belen Rodriguez. Dopo l’ennesima rottura con l’ex marito Stefano De Martino, la showgirl è caduta in una brutta depressione.

Il racconto di Belen

Belen confessa tutta la sua verità a Mara Venier, amica di lunga data.

“Io ho bisogno di amore” ammette come prima cosa. “Per me al primo posto viene l’amore, poi il lavoro. Non sono qui a raccontare cazzate. Se avessi continuato a lavorare a Tu sì que vales e a Le Iene avrei creato problemi alla produzione. Non c’ero, ero completamente smarrita.”

Continua raccontando i tradimenti dell’ex marito. “Quest’anno sono caduta in basso, la depressione ha bussato alla mia porta. Sono stata abbandonata. Mi sono sentita completamente sola. Tradita nel profondo, nella fiducia, e anche letteralmente. La storia con Stefano non è finita con un tradimento, è iniziata con un tradimento. Dopo un mese dal ritorno con lui ho scoperto il primo. Ma il matrimonio non è finito per questo. Ho parlato anche con le diverse signorine che hanno ammesso tutto. Sono arrivata a 12, poi ho smesso di contarle. Ci ho parlato, ci ho preso anche un caffè. A quel punto ne ho parlato con lui. Fino a quel momento mi sono tenuta tutto dentro. Lui non lo sapeva, lo sa solo ora.”

Dopo quello è giunta la depressione. “Sono stata male, non uscivo nemmeno dalla stanza. Poi sono caduta in depressione. Non sapevo nulla della depressione, ma quando arriva arriva. Non ce l’ho più fatta. Ho iniziato a non respirare più. Ora peso 58 kg, ma sono arrivata a pesare 49 kg. Non mangiavo, non mi alzavo, non aprivo le finestre.”

“Grata alla vita”

Infine Belen Rodriguez racconta di quando ha cominciato a star bene di nuovo. “Poi ho deciso di combattere e di far entrare la luce. Sono finita in clinica per 20 giorni, non riuscivo più ad aumentare di peso. Mi sono sentita brutta.” Tutto questo senza Stefano. “Lui non c’era, lavorava a Napoli, non mi ha aiutato a rialzarmi. Evidentemente non mi ha amato.”

Ora la conduttrice è di nuovo felice: “Sono grata alla vita e a quello che ho. Oggi il mio futuro lo vedo radioso, luminoso, pieno di consapevolezza.”