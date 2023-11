Stefano De Martino, frecciatine per Belen? "Fai le cose che ti fanno dimenticare"

Attraverso i social Stefano De Martino ha condiviso un messaggio che, per molti, sarebbe una evidente frecciatina contro la sua ex, Belen Rodriguez.

Stefano De Martino: la frecciatina a Belen Rodriguez

Belen Rodriguez si trova alle Maldive con la sua nuova fiamma, Elio Lorenzoni, che secondo indiscrezioni potrebbe persino averle chiesto di sposarlo con un prezioso anello di fidanzamento. Nel frattempo, sui social, l’ex marito della showgirl, Stefano De Martino, ha postato un messaggio che, per molti, potrebbe contenere una frecciatina contro di lei.

“Fai più cose che ti facciano dimenticare di controllare il telefono. Smetti di cercare di piacere a tutti, non ti piacciono tutti. Odiare le cose popolari non ti rende una persona umile. Fai le cose in cui credi”, ha scritto il ballerino. In tanti si chiedono se il suo messaggio abbia a che fare con la fine della sua relazione con la showgirl argentina di cui, finora, Stefano ha preferito non parlare. Lui e Belen hanno avuto insieme un figlio, Santiago, che continua a trascorrere molto del suo tempo con entrambi genitori. I due vip hanno sempre cercato di mantenere il massimo riserbo per tutelare il figlio avuto insieme, ma sono in tanti tra i fan a volerne sapere di più.