Belen Rodriguez, la foto con Elio: "È un brav'uomo"

Belen Rodriguez si è mostrata nuovamente sui social in compagnia del fidanzato Elio Lorenzoni e ha risposto ai fan che le hanno rivolto domande e provocazioni in merito al loro rapporto.

Belen Rodriguez: il rapporto con Elio Lorenzoni

A quanto pare Belen Rodriguez sembra aver trovato la vera felicità accanto ad Elio Lorenzoni e, attraverso i social, lei stessa si è mostrata in compagnia del nuovo compagno, con cui sembra intenzionata a vivere la sua storia d’amore alla luce del sole. La showgirl ha anche risposto ad alcune domande dei fan, che le hanno chiesto delucidazioni in merito alla sua storia con Lorenzoni.

“E’ un brav’uomo”, ha specificato la bella argentina che, secondo indiscrezioni, avrebbe ricevuto la fatidica proposta da parte di Elio Lorenzoni durante il loro ultimo viaggio alle Maldive. “Lei è loca, potrebbe farlo. Vive la passione senza protezioni. E spesso ci ha rimesso”, ha dichiarato Alfonso Singorini in merito alla presunte nozze tra la showgirl ed Elio Lorenzoni. Sarà vero? Sui social in tanti sono impazienti di saperne di più e si chiedono se Belen realizzerà davvero il sogno di convolare a nozze con il nuovo compagno. Dopo la sua ultima separazione da Stefano De Martino, la showgirl ha preferito vivere con riservo l’argomento “matrimonio” e anche il ballerino non ha rilasciato dichiarazioni in tal senso.