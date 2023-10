Belen Rodriguez pazza d'amore per Elio Lorenzoni: la dedica via social

Belen Rodriguez pazza d'amore per Elio Lorenzoni: la dedica via social

Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi sui social in compagnia del fidanzato Elio Lorenzoni, e per la prima volta gli ha voluto fare una romantica dedica.

Belen Rodriguez in vacanza con Elio Lorenzoni

Dopo settimane d’assenza sui social, Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi in compagnia del fidanzato Elio Lorenzoni, con cui sta trascorrendo un soggiorno all’insegna del relax e del romanticismo sulle Dolomiti. “Mio”, ha scritto la showgirl postando sui social un video in cui si vede l’imprenditore bresciano ai lati di un ruscello. Al momento i due continuano a mantenere il massimo riserbo sulla loro liaison ma in tanti, sui social, sperano di saperne di più sul loro conto.

Sui social intanto in molti hanno preso di mira Belen affermando che, per stare accanto alla sua nuova fiamma, avrebbe trascurato i suoi figli, Santiago e Luna Marì (rimasti con i loro rispettivi padri). La showgirl ha preferito non replicare alle critiche in circolazione e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà.

La showgirl avrebbe vissuto un periodo difficile dopo la sua recente rottura da Stefano De Martino, e avrebbe ritrovato la serenità proprio accanto all’imprenditore bresciano con cui è personalmente uscita allo scoperto.