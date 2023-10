Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, weekend di passione in montagna: piovono critiche come se non ci fosse un domani.

Dopo un periodo di assenza dai social, Belen Rodriguez è tornata attiva per condividere un weekend di passione in montagna con il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. Le critiche sono arrivate puntuali come un orologio svizzero.

Belen ed Elio: piovono critiche per il weekend in montagna

“Sono tornata, mi siete mancati“, ha scritto Belen Rodriguez su Instagram dopo un lungo silenzio. Negli ultimi giorni, la showgirl argentina ha ripreso a condividere immagini sui social, mostrandosi sempre in compagnia del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. I due hanno trascorso un weekend di passione in montagna.

Belen ed Elio: weekend di passione in montagna

Belen ha condiviso una serie di scatti in cui si mostra particolarmente felice. Il weekend in montagna con Elio le ha fatto ritrovare il sorriso e ha scacciato le voci che la vedevano ricoverata in una clinica di Padova. “Quanto è bello tutto questo“, ha scritto la Rodriguez ha didascalia di una serie di foto del fine settimana. Nonostante la sua serenità, però, alcuni seguaci hanno comunque trovato un motivo per criticarla.

Le critiche dei fan a Belen

Tra i tanti commenti alle foto del weekend di passione in montagna con Elio, sono arrivate diverse critiche a Belen. Si legge: “A me questa storia dello star male e non postare più nulla sembra semplicemente una trovata per tenere alta l’attenzione su di lei“, oppure “Questa è la differenza tra te e Stefano, tu devi per forza ostentare i tuoi nuovi fidanzati senza tenere conto che tuo figlio è ormai grande”, o ancora “La solita storia, ora dice che ha trovato l’amore della sua vita e tra qualche mese finisce”.