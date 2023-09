La rottura con Stefano De Martino non è stata facile per Belén Rodríguez, che ha ammesso di aver perso diversi chili. Gli utenti hanno subito notato il suo dimagrimento sui social.

Belen Rodriguez dopo l’addio a Stefano De Martino: quanti kg ha perso?

La separazione da Stefano De Martino non è stata semplice per Belén Rodríguez. Lo ha dimostrato lei stessa, spiegando quello che è accaduto al suo fisico. Recentemente la showgirl argentina è apparsa molto dimagrita sui social network ed è stata lei stessa ad ammettere di aver perso non poco peso. In totale, Belen ha perso ben 7 kg da quando è iniziato il difficile addio con il conduttore napoletano. Visto il fisico statuario di Belen anche questa perdita di peso è apparsa subito molto evidente da parte degli occhi attenti dei fan. Un utente ha posto una domanda sul suo dimagrimento e la showgirl ha lasciato intendere di aver passato dei mesi difficili. “Sì, purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati. Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza” ha dichiarato.

Belén Rodríguez, l’equilibrio ritrovato dopo la rottura con De Martino

Belen ha passato dei mesi molto stressanti, ma ora sembra aver finalmente trovato un equilibrio emotivo. Sicuramente un ruolo importante lo ha avuto l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, a cui si è legata da poco. Inizialmente si era parlato di lui come un amico di vecchia data della showgirl. I due si conoscono da molti anni, ma ora sembra essere sbocciato l’amore. A confermare la relazione in corso alcuni scatti pubblicati dalla stessa Belen, in cui bacia con trasporto il nuovo compagno.