Belén Rodríguez tornerà presto in televisione, ma non su Mediaset. La vedremo a breve in Rai e nel suo futuro sembrano esserci grandi novità in vista.

Belen Rodriguez sbarca in un programma Rai: dove la vedremo

Dopo l’addio a Tu si que vales e a Le Iene, Belén Rodríguez è pronta a tornare in televisione, ma non su Mediaset. I piani della showgirl argentina, come sappiamo, sono cambiati negli ultimi tempi. Quello che si sa al momento è che presto tornerà in tv in un programma Rai. Sarà, infatti, ospite ospite nel programma Stasera C’è Cattelan, che andrà in onda su Rai 2. La trasmissione è condotta da Alessandro Cattelan e tornerà in onda il 26 settembre. Nel corso della prima puntata sarà presente Belén Rodríguez e anche il rapper Tedua, secondo le prime anticipazioni.

Belén Rodríguez: il suo futuro è in Rai?

Per Belén Rodríguez potrebbe esserci in ballo qualcosa di molto più importante di una semplice ospitata in Rai. Secondo le indiscrezioni riportate da Leggo, la showgirl argentina potrebbe presto diventare un volto della rete. Il giornale ha svelato che Belen si è recata ad un appuntamento di lavoro molto importante, ma la showgirl non poteva svelare niente al riguardo. Molti hanno pensato che si riferisse a Discovery oppure a Sky, dove la starebbero aspettando alcuni contratti, ma secondo l’indiscrezione riportata da Leggo al tavolo delle proposte ci sarebbe anche la Rai.