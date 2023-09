Belen Rodriguez, prove di famiglia allargata: le foto con Luna Marì ed Elio

Belen Rodriguez e la sua nuova fiamma hanno trascorso l’ultimo weekend a Bolzano in compagnia della piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: le prove da famiglia allargata

Dopo aver trascorso parte delle loro vacanze insieme all’isola di Albarella, Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non sembrano intenzionati a separarsi: nelle ultime ore i due sono stati avvistati in uno chalet di Bolzano, dove hanno trascorso il weekend insieme alla piccola Luna Marì (la figlia che la showgirl ha avuto insieme ad Antonino Spinalbese). Sui social Belen è uscita allo scoperto con Elio e ha anche svelato che si conoscerebbero da oltre 10 anni.

La showgirl non ha svelato pubblicamente i motivi per cui è tornata a separarsi dal suo ex marito, Stefano De Martino, e al momento non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla sua nuova storia d’amore che ovviamente, sui social, sta scatenando una marea di critiche. In tanti credono che la liaison sia stata preconfezionata dai due al solo fine di far loro ottenere visibilità e molti hanno accusato Belen di essere “poco spontanea” in compagnia di Elio. La showgirl al momento non ha replicato ai commenti di questo tenore e sembra intenzionata a godersi il tempo da lei trascorso con il nuovo fidanzato e i suoi figli.