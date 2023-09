Belen Rodriguez ha deciso di uscire allo scoperto sui social: la showgirl argentina in una foto ha aggiunto una dedica molto speciale per il suo nuovo amore Elio Lorenzoni che non è passata inosservata ai follower.

Belen Rodriguez, la dedica per Elio sui social

Archiviata la storia d’amore con Stefano De Martino, Belen Rodriguez si appresta a vivere una nuova storia d’amore con Elio Lorenzoni.

La showgirl argentina sembra davvero cotta dell’imprenditore lombardo con il quale pare ci sia un’amicizia decennale, e quindi un rapporto già consolidato da tempo, ma gli indizi social sembrano confermare l’inizio di qualcosa di più serio tra i due.

Su Instagram, infatti, Belen ha mostrato il suo nuovo amore, prima in degli scatti mano nella mano poi pubblicando una foto con tanto di dedica per il suo Elio: “El primero vestido para ti”, traducibile in italiano come “il primo vestito che metto per te”.

Chi è Elio Lorenzoni

Elio Lorenzoni si è laureato in Economia e Amministrazione Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, diventando poi imprenditore.

Gestice aziende del settore automotive, e nonostante il suo status sociale piuttosto elevato è molto riservato e si è sempre tendenzialmente tenuto lontano dalle luci dei riflettori.