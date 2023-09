Nonostante né uno nè l’altro membro della “coppia” abbia trattato direttamente via social (o confermato tramite un’intervista) la fine della relazione, sembra ormai evidente che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è (di nuovo) finita.

Prima sono arrivati gli indizi (per esempio il fatto che De Martino non portasse più la fede), poi un post della modella argentina con il quale, pare, Belen ha voluto ufficializzare la sua nuova relazione: nelle scorse ore, infatti, la showgirl ha postato nuove foto inedite in compagnia di Elio Lorenzoni, il manager con il quale ha da poco iniziato una liaison. Come l’avrà presa, dunque, il suo ex De Martino? Il diretto interessato si è reso protagonista a sua volta di una mossa social che molti hanno letto come una replica vera e propria a Belen.

Stefano De Martino, la mossa sospetta social: un messaggio a Emma Marrone che sembra una risposta a Belen

Come riporta anche Gossip e Tv, sembra che De Martino abbia voluto in qualche modo rispondere alle foto di Belen con Elio Lorenzoni facendo pubblicamente i complimenti a Emma Marrone, la sua storica ex che ai tempi di Amici aveva lasciato proprio per mettersi con la stessa Belen. Stefano De Martino ha infatti deciso di ricondividere su Instagram Stories l’ultimo singolo della cantante salentina, intitolato Iniziamo dalla fine, taggando l’artista e aggiungendo l’emoticon degli applausi.

In apparenza, la scelta di De Martino sembra innocua. Quello che però insospettisce, e molto, è il tempismo con cui questo contenuto social è stato caricato.