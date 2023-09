Negli ultimi tempi, tutta l’attenzione è concentrata sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, consapevole di ciò, è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni 24 ore prima del lancio della nuova collezione del suo brand. Le foto sono un caso, oppure una strategia di marketing?

Belen: le foto con Elio prima del lancio della sua collezione

E’ dall’inizio dell’estate che si parla della nuova relazione di Belen Rodriguez con Elio Lorenzoni. Ci sono state paparazzate chiare, eppure la showgirl argentina ha condiviso le prime foto di coppia soltanto lo scorso 30 agosto. Sia chiaro, ognuno è libero di ufficializzare la propria vita sentimentale quando preferisce, ma quando ci sono movimenti social ambigui è normale porsi qualche domanda. Non vi sembra strano che la Rodriguez sia uscita allo scoperto con Elio 24 ore prima del lancio della sua nuova collezione?

Belen ed Elio: l’ufficialità e il lancio del brand a 24 ore di distanza

“1, 2, 3 Scatenatevi”, ha scritto Belen a didascalia di un carosello di foto che, non a caso, si conclude che una immagine che la immortala con Elio 10 anni fa. La Rodriguez ormai conosce bene i meccanismi del gossip e sa che, con un post di questo tipo, riesce a canalizzare l’attenzione verso di sé. Non ottiene solo articoli e trasmissioni tv che parlano di lei, ma anche parecchi accessi al suo account Instagram. In sostanza, fa hype. Una strategia di marketing utile, soprattutto quando dopo 24 ore c’è il lancio della nuova collezione del brand di abbigliamento Hinnominate.

Belen, Elio e il lancio della nuova collezione: no, non è un caso

Insomma, non è un caso che Belen abbia scelto di postare su Instagram le prime foto con Elio 24 ore prima del lancio della nuova collezione di Hinnominate. D’altronde, adesso che non lavora più in tv, la Rodriguez dovrà pur trovare un modo per monetizzare e sfruttare il gossip è semplice e redditizio.