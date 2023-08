Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono finalmente usciti allo scoperto. I due non si nascondo più davanti ai paparazzi e la showgirl argentina ha anche condiviso alcuni scatti di coppia sui social. Si tratta di una gita a cavallo fatta con il nuovo fidanzato, ma ai fan più attenti è apparsa come un déjà vu.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni escono allo scoperto

La rivista GrandHotel ha paparazzato Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni insieme. La showgirl argentina e il nuovo fidanzato non si nascondono più dai paparazzi, tanto che lei è arrivata a condividere anche qualche scatto di coppia sui social. Al momento, i due piccioncini si trovano sull’Isola di Albarella insieme alla famiglia di lei. Sono stati pizzicati mentre escono da un albergo e si concedono un po’ di shopping.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: la gita a cavallo

Belen ha condiviso alcuni scatti di una romantica gita a cavallo sulla spiaggia, al tramonto. L’uomo accanto a lei, anche se il volto è sfocato, è Elio. Ai fan più attenti è subito scattata la sensazione di déjà vu. Secondo alcuni follower, infatti, la Rodriguez aveva fatto la stessa passeggiata durante i primi mesi accanto ad Antonino Spinalbese. Non solo, aveva anche postato su Instagram foto molto simili.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la crisi è architettata?

Mettendo da parte Elio Lorenzoni, secondo il settimanale Nuovo Tv, Belen Rodriguez e Stefano De Martino avrebbero architettato la crisi per pura “strategia mediatica“. E’ per questo che il loro matrimonio potrebbe ripartire da un momento all’altro. “Amici vicino a loro due dicono che il rapporto in realtà è solido” ha dichiarato il giornalista Alberto Dandolo tra le pagine di Oggi.