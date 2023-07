Belen, la verità su Elio Lorenzoni: lo staff fa chiarezza

Mentre le voci in merito a una presunta, nuova separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono diventate ormai sempre più insistenti, lo staff della showgirl ha smentito le voci in merito al suo presunto legame con Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni: lo staff

Da giorni circolano voci e ipotesi in merito ad un presunto legame tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni e, nelle scorse ore, l’entourage della showgirl ha fatto sapere che i due sarebbero solamente amici di vecchia data. La showgirl è stata paparazzata in compagnia dell’imprenditore proprio mentre iniziavano a circolare le voci in merito a una sua presunta rottura da Stefano De Martino, e in tanti si chiedono se i due romperanno il silenzio in merito alla vicenda. Per la showgirl quella dal suo ex marito potrebbe essere la terza dolorosa separazione. I due sono tornati insieme per la seconda volta poco più di un anno fa, e dopo che lei aveva rotto dall’hair stylist Antonino Spinalbese (padre della sua seconda figlia, Luna Marì). Una volta tornati insieme Belen e Stefano hanno annunciato di voler vivere con la massima discrezione la loro storia d’amore, e in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda.