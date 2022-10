“Luna Marì è figlia mia, non di Belen”: l’appello su TikTok

Una donna di nome Tatiana Sova sostiene di essere la vera madre di Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez.

Una donna di nome Tatiana Sova sostiene di essere la vera madre di Luna Marì, la figlia che Belen Rodriguez ha avuto insieme a Antonino Spinalbese nel 2021.

L’appello di Tatiana Sova

Una donna di nome Tatiana Sova ha attirato su di sé l’attenzione generale pubblicando una serie di video su TikTok e sostenendo di avere le prove di essere la madre biologica di Luna Marì, la figlia che Belen Rodriguez ha avuto insieme al su ex, Antonino Spinalbese, nel 2021.

La donna sostiene anche che Belen non sarebbe una donna ma un uomo e che quindi, non essendo dotata di un utero, avrebbe usato una madre surrogata per avere la sua bambina. Quanto a lei afferma che durante un intervento chirurgico le sarebbero stati asportati i suoi ovociti contro la sua volontà e afferma che Luna Marì sarebbe una dei suoi tanti figli in giro per il mondo. Per finire, nei suoi video, Tatiana Sova si rivolge direttamente a Belen e a Antonino Spinalbese, chiedendo loro di restituirle la figlia.

“Vorrei riprendere Luna Marì facendola crescere insieme a tutti gli altri miei figli e fargli sapere la verità”, afferma Tatiana Sova mentre in tanti su TikTok chiedono che qualcuno prenda provvedimenti sulla questione.

Per il momento Belen non ha commentato la vicenda, ma ovviamente gli utenti sui social non hanno mancato di condividerle alcuni dei messaggi postati da Tatiana Sova (quasi tutti indirizzati a lei). Quale sarà la verità dietro questa storia alquanto inverosimile?