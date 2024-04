Pelle secca: cause e rimedi naturali

La pelle secca può dipendere da cause diverse ed essere curata di conseguenza. Vediamo insieme come fare.

La pelle secca si verifica quando lo strato esterno della pelle inizia a perdere i suoi liquidi naturali a causa di situazioni diverse, che possono essere un clima eccessivamente rigido e ventoso, bagni prolungati con acqua molto calda, utilizzo di prodotti per la pelle aggressivi, predisposizione genetica, età, condizioni dermatologiche particolari e molto altro ancora. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le soluzioni naturali grazie alle quali trattare la pelle secca.

Pelle secca

La pelle secca è una condizione comune che può riguardare sia l’uomo che la donna. Sebbene la pelle secca sia una condizione molto più comune dopo i 60 anni, in realtà, molte persone iniziano a soffrirne molto prima perché le cause possono essere tante, concomitanti e, persino, influenzarsi reciprocamente. Proprio perché le cause alla base della pelle secca possono essere tante, diverse saranno anche le tipologie di pelle secca e, naturalmente, anche i trattamenti.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, da cosa dipende la pelle secca, come riconoscerne i segni, eventualmente, come prevenirla e, infine, ovviamente, su quali soluzioni naturali fare affidamento sia per curare che per prevenire la pelle secca.

Pelle secca: cause

La pelle secca è causata da una perdita eccessiva di liquidi da parte dello strato più esterno della pelle. Questa condizione può dipendere da una serie di fattori diversi che, a volte, in una persona si possono verificare anche in concomitanza. La presenza di calore eccessivo in una stanza, ad esempio, a causa di un camino o di una stufa accesi possono ridurre l’umidità che è presente e, di conseguenza, seccare la pelle. Paradossalmente, la pelle secca può essere anche la conseguenza di un clima troppo rigido o lo stare troppo a lungo in una stanza molto fredda, condizioni, queste, che riducono il livello di umidità.

Fare il bagno più di una volta al giorno, fare docce o bagni lunghi, utilizzando acqua eccessivamente calda, sono fattori che possono causare pelle secca, dato che, anche in queste condizioni, il livello di umidità si abbassa e la pelle inizia a perdere i suoi oli naturali.

L’utilizzo di prodotti per la cura e il trattamento della pelle, a volte, possono causare pelle secca perché specificatamente formulati per far perdere alla pelle i suoi oli naturali.

Infine, condizioni dermatologiche particolari, come dermatite o psoriasi, possono favorire la comparsa di pelle secca.

Pelle secca: le soluzioni su Amazon

La pelle secca è la conseguenza di fattori diversi che, in una persona, possono essere, persino, concomitanti. Fortunatamente, al giorno d’oggi, si può contare su una serie di soluzioni naturali, grazie alla quali prendersi veramente cura della pelle secca. Scopriamo, nel paragrafo che segue, quali sono quelle migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

Sorion Crema 50 g – per la pelle secca, pruriginosa, arrossata e squamosa

La crema, a base di ingredienti naturali ayurvedici, è indicata per il trattamento della pelle secca, pruriginosa, arrossata e squamosa di uomini, donne, gestanti e bambini, senza il rischio di effetti collaterali che, invece, sono tipici di altre creme, se utilizzate in fasce di età piccole o in condizioni cliniche particolari. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di applicare regolarmente la crema, almeno due volte al giorno, mattino e sera.

Cetaphil Crema Idratante Viso e Corpo, per Pelle Secca, Sensibile e Danneggiata, Idrata Fino a 48 Ore

La crema può essere utilizzata senza particolari controindicazioni per il trattamento della pelle secca e danneggiata, anche in presenza di disturbi cutanei o a seguito di trattamenti dermatologici, al fine di riparare la naturale barriera cutanea in una sola settimana ed offrire un sollievo immediato e duraturo. Indicata per chi ha pelle secca, molto secca, sensibile o danneggiata da disturbi cutanei come psoriasi, rosacea e eczema.

CeraVe, lozione idratante per pelle secca e molto secca

Infine, un altro trattamento che, come quello precedente, è consigliato anche dai dermatologi per il trattamento della pelle secca e molto secca, anche in caso di eccessiva sensibilità o danneggiamento. Le ceramidi presenti nella crema hanno lo scopo specifico di ripristinare la naturale barriera cutanea. Si consiglia di applicare regolarmente.