Biagio D’Anelli svela che Artur Dainese stava con Jessica Alves

Via Instagram, Biagio D’Anelli ha parlato del passato sentimentale di Artur Dainese. Il naufrago, che negli ultimi giorni si è avvicinato molto a Khadi, ha avuto una relazione con Jessica Alves quando era ancora Rodrigo. Pare che abbia deciso di mettere fine alla relazione quando il Ken umano ha deciso di trasformarsi in Barbie.

Biagio D’Anelli ha dichiarato:

“Sta nascendo finalmente la prima coppia a L’Isola dei Famosi, è già una settimana che i due piccioncini si appartano. Ma siccome partecipate ad un reality e siete sotto l’occhio del ciclone, è giusto mettere le carte in tavola. Nel 2018, il buon Artur, non era fidanzato con una modella o con una donna. Niente di male, ognuno della propria vita è libero di fare quello che vuole, ma perché dichiarare altro? In quell’anno uscirono sul DailyMail le foto del modello con l’ex Ken Umano, Rodrigo Alves. Voglio fare una premessa, ognuno può amare chi vuole, ma nessuno ha mai parlato di questa coppia e di questa frequentazione. Rodrigo Alves, che ora è diventato Jessica, fu lasciato proprio perché decise di diventare donna. Attenzione, quindi Artur ha lasciato Rodrigo proprio perché è diventato donna. […] Rodrigo Alves fece un’intervista in cui ammise: ‘Mi ha messo in crisi, mi ha rubato il cuore'”.