Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Francesco Benigno è stato cacciato dall’Isola dei Famosi perché ha minacciato Artur Dainese con un bastone. Ecco perché Vladimir Luxuria non ha mostrato i video della lite.

Isola dei Famosi: Benigno ha minacciato Artur

Stando a quanto riferito dal giornalista Gabriele Parpiglia, Francesco Benigno è stato fatto fuori dall’Isola dei Famosi perché ha minacciato Artur Dainese con un bastone. La scena sarebbe talmente intollerabile, che la produzione del reality honduregno ha deciso di non mandarla in onda.

L’indiscrezione di Gabriele Parpiglia su Benigno

Via social, Gabriele Parpiglia ha rivelato:

“Benigno avrebbe minacciato con un bastone di colpire Artur Dainese in uno scontro faccia a faccia non bello da vedere”.

Il giornalista non ha aggiunto altro, ma i fan dell’Isola dei Famosi continuano ad avere dubbi.

Isola dei Famosi: i fan continuano ad avere dubbi su Benigno

Dopo la rivelazione di Parpiglia, i fan continuano a credere che in tutta questa faccenda ci sia qualcosa di strano. Anche se si tratta di uno “scontro faccia a faccia non bello da vedere“, perché non mostrarlo ugualmente? Non a caso, su X (ex Twitter), tra i commenti al cinguettio di Gabriele si legge: “Mediaset poco fa ci ha fatto vedere un uomo che dice ad una donna di non alzare lo sguardo, ci hanno fatto sentire parolacce e bestemmie e gogo senza punizioni alcune, e adesso ci sconvolgeremmo per uno scontro acceso? Ma fate ridere dai“.