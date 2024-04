Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha fornito una spiegazione poco credibile per l’esclusione improvvisa di Francesco Benigno. I telespettatori, all’unanimità, si sono scagliati contro il reality honduregno.

Isola dei Famosi, Vladimir: le dichiarazioni su Francesco Benigno

I telespettatori si aspettavano un grande show nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, ma sono rimasti a bocca asciutta. In ballo c’era l’esclusione improvvisa di Francesco Benigno e le sue accuse alla produzione del reality honduregno. Appena la diretta ha preso il via, la conduttrice Vladimir Luxuria ha promesso di affrontare l’argomento ma, in favore di share, ha rimandato il momento il più possibile. Quando, finalmente, ha aperto bocca, le sue dichiarazioni non hanno soddisfatto i telespettatori.

Isola dei Famosi: cosa ha detto Vladimir su Francesco Benigno?

Vladimir Luxuria ha prima letto il comunicato dell’Isola dei Famosi sull’esclusione di Francesco Benigno, ripetendo a memoria quanto la produzione aveva già fatto sapere sui social. L’attore palermitano è stato fatto fuori a causa di “alcuni comportamenti ritenuti lesivi del regolamento, che ogni naufrago firma prima di partire” riferiti ad “un episodio in particolare ha comportato il suo allentamento“. Si tratta di “un episodio non accettabile e che rendeva impossibile la sua permanenza sulla playa“. La produzione dell’Isola dei Famosi ha deciso di non mostrare le immagini per “non dare visibilità a episodi di condotta non tollerabile“.

I fan contro l’Isola dei Famosi e Vladimir Luxuria

Dopo aver letto il comunicato, Vladimir ha aggiunto un suo pensiero:

“Io questa scena l’ho vista. Sull’Isola si litiga, si può discutere ma non si può trascendere. E penso che il fatto che non mostriamo queste scene sia un segnale di rispetto per voi da casa. Ma che anche Francesco Benigno dovrebbe ringraziarci per non averle mostrate”.

I fan, neanche a dirlo, si sono scagliati contro lo staff dell’Isola dei Famosi. Su X (ex Twitter) si legge: “Ma vogliamo parlare del glow down progressivo e irreversibile di Vladimir Luxuria che da persona irriverente, sfrontata, dissacrante sta diventando una ‘sciura’ bigotta, perfettina, bacchettona e pure un poco puritana?“, oppure “No Cara Vladimir, dobbiamo vedere l’episodio incriminato. E’ chiaro che evidentemente tale episodio non viola realmente il regolamento“, o ancora “Ma è un reality o cosa? Si esclude un concorrente e al pubblico si rifila sulla fiducia? Sara lui il responsabile delle sue azioni a pagarne in caso ma un accenno biposto o semi oscurato il pubblico secondo me lo meritava altrimenti c’è del marcio a mio avviso“.