Francesco Benigno, attraverso il suo profilo Instagram, ha fortemente criticato la decisione della produzione in merito alla sua squalifica da L’Isola Dei Famosi.

Le parole di Francesco Benigno sui social

«Buongiorno a tutti, mi giunge adesso dall’Italia la notizia che Canale 5 ha annunciato che io mi sono ritirato da L’Isola dei Famosi. Questo è falso. Io non mi sono ritirato. Sono stato prelevato ieri dall’Isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti perché c’era rimasto male che lo avevo nominato. Sono stato prelevato con una scusa, sono stato portato nel resort e mi hanno comunicato che io dovevo lasciare il gioco perché c’era qualcosa a loro dire che io avevo fatto. Ma ovviamente non ho fatto. I poteri forti di Mediaset hanno deciso che io dovevo essere eliminato, ma ovviamente non sappiamo la motivazione».

La richiesta di Mediaset a Francesco Benigno

«La produzione mi ha fatto delle proposte, sia a me, sia a mia moglie, sia al mio agente, di denaro e di non chiedere penali. Questo è strano perché se io avessi fatto qualcosa contro gli accordi contrattuali, non ci fai una proposta di dare dei soldi. Mi avevano chiesto di fare un video dove dicevo che mi volevo ritirare perché mi mancava mia moglie. Dicono che ci sono immagini forti. Io ho detto mandatele in onda, ma non ci sono queste immagini, sono solo scuse. Le cose che fanno squalificare sono le bestemmie, ingiurie, frasi omofobe o liti con le mani».

