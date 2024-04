Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha finalmente mostrato i video che hanno portato alla squalifica di Francesco Benigno. L’aggressione, a quanto pare, c’è stata.

Francesco Benigno ha davvero aggredito Artur Dainese? Pare proprio di sì. Questo è quanto si apprende dai video della lite, finalmente mostrati da Vladimir Luxuria nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Nel filmato in questione si vede l’attore palermitano aggredire il compagno d’avventura, arrivando a prendere in mano un bastone.

Dopo aver mandato in onda i video dell’aggressione di Benigno ad Artur, Vladimir ha dichiarato:

“Nulla, nessuna provocazione o litigio può giustificare che si arrivi a un tale livello di violenza verbale e di minaccia fisica come quella di avvicinare le mani al collo del proprio interlocutore o di impugnare un bastone. Per questo avevamo deciso di non mostrare queste immagini che non rappresentano il nostro programma”.