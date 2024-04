Cosa sta succedendo in Honduras tra Francesco Benigno e la produzione dell’Isola dei Famosi? L’attore siciliano non vuole tornare in Italia fino a quando non gli daranno la possibilità di replica. Nel frattempo, via social, lancia pesanti accuse a Vladimir Luxuria e a tutto il suo staff.

Isola dei Famosi: Francesco Benigno contro la produzione

Nelle ultime ore, Francesco Benigno è stato prelevato dall’Isola dei Famosi e portato in residence. Qui gli è stato annunciata l’esclusione, dovuta a “comportamenti non consoni e vietati dal regolamento“. In un primo momento, lo staff del reality honduregno ha parlato del suo addio come un ritiro, poi si sono corretti con l’esclusione. In tutto ciò, l’attore palermitano ha iniziato a lanciare pesanti accuse a Vladimir Luxuria e il suo staff.

Lo sfogo di Francesco Benigno

Con dei video affidati al suo profilo Instagram, Francesco ha spiegato di avere dei problemi con un autore dell’Isola dei Famosi. Sembra che questo soggetto, non volendo la sua partecipazione, abbia iniziato a mettergli i bastoni tra le ruote. Benigno parla di un test Covid falsato, di una visita psichiatrica volta a farlo apparire come pazzo e, infine, di una finta aggressione ad Artur Dainese. Solo con questo ultimo escamotage sarebbe riuscito a farlo fuori.

Isola dei Famosi: Francesco Benino non abbandona l’Honduras

Francesco Benigno non ha intenzione di lasciare l’Honduras. Via social sostiene che i “lupi“, ossia lo staff dell’Isola dei Famosi, lo stanno minacciando. Ha addirittura rivelato che se dovesse succedergli qualcosa i familiari e i fan sanno già a chi dare la colpa. Accuse che, ad essere onesti, ci sembrano un po’ eccessive. Nel frattempo, l’attore ha sottolineato che non tornerà in Italia fino a quando non gli consentiranno di tornare in gioco.