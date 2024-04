A Roma la conferenza stampa per la Giornata dell'Europa

Roma, 30 apr. (askanews) - Un video promozionale del Parlamento europeo che, attraverso il dialogo tra generazioni, sottolinea il valore della democrazia. Questo è stato l'incipit di quanto presentato dall'Ufficio in Italia del Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea in Ita...

Roma, 30 apr. (askanews) – Un video promozionale del Parlamento europeo che, attraverso il dialogo tra generazioni, sottolinea il valore della democrazia. Questo è stato l’incipit di quanto presentato dall’Ufficio in Italia del Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia per la campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza del voto alle europee e gli eventi organizzati in occasione della Giornata dell’Europa del 9 maggio. Ad aprire i lavori il Direttore dell’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo Carlo Corazza.

“È un voto in cui abbiamo un’Europa al bivio, sempre più schiacciata da reggimi autoritari, sempre più vittima di disinformazione. Quindi il primo messaggio che dobbiamo dare è quello di andare a votare. Una democrazia vibrante e forte vede una forte partecipazione. Avremo una serie di iniziative a cominciare dalla festa dell’Europa del 9 maggio, faremo un evento sull’identità e sul futuro dell’Europa e in ultimo una festa concerto in cui verranno letti dei brani importanti per l’integrazione europea ed anche per la democrazia. Alla fine, con tutti gli artisti presenti, attiveremo un bottone che illuminerà i siti iconici della storia e della cultura europea”.

Presentati, poi, gli eventi legati alla Giornata dell’Europa del 9 maggio, tra cui dibattiti, letture e concerti. Presente anche il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri:

“Saranno elezioni decisive, penso che mai come questa volta il nostro futuro dipenderà anche dagli equilibri che si determineranno nel parlamento europeo. Il mio messaggio è duplice: quello istituzionale è quello di partecipare; e poi ognuno ha le sue idee ed io ho le mie quindi penso sia fondamentale che prevalga un’idea di Europa che si basi sullo sviluppo, sulla crescita, sulla giustizia sociale e sull’ambiente”.

Tra le altre iniziative delle prossime settimane: dibattiti con eurodeputati nelle università e incontri tra leader politici e studenti che votano per la prima volta nello spazio Esperienza Europa – David Sassoli.