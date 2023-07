Stefano De Martino è "nero" con Belen Rodriguez: "Si è sentito tradito"

Continua la telenovela tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Stando ad alcune indiscrezioni, il conduttore napoletano è “nero” perché si è “sentito tradito” dalla madre di suo figlio Santiago.

Stefano De Martino è “nero” con Belen Rodriguez

Da quando si sono incontrati per la prima volta ad Amici di Maria De Filippi, ormai più di 10 anni fa, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono quotidianamente al centro della cronaca rosa. Secondo le ultime indiscrezioni, lanciate da Deianira Marzano, il conduttore napoletano sarebbe “nero” con la moglie per le paparazzate sul settimanale Chi in compagnia della nuova fiamma.

Stefano De Martino si è “sentito tradito” da Belen

In sostanza, De Martino è infuriato con Belen perché si è “sentito tradito“. Non solo Stefano, anche la sua famiglia ce l’avrebbe con la Rodriguez. La prova? Adelaide, sorella del conduttore, avrebbe tolto il segui su Instagram alla cognata. I beninformati, però, non hanno alcun dubbio: la ragazza ha unfollowato Belenita anni fa, dopo la separazione avvenuta in lockdown.

Stefano e Belen: il gossip è il loro pane quotidiano

Una riflessione è d’obbligo: Stefano e Belen, fin dal loro primo incontro, vivono di pane e gossip. Volendo, i due potrebbero tranquillamente tenere al riparo dai riflettori la loro vita privata, così come fanno tanti altri Vip, ma non riescono a farne a meno. Possibile che per un po’ di hype non si riesca a pensare al benessere dei figli?