Belen cancella le foto con Stefano De Martino: i dettagli

In tanti sui social non hanno potuto fare a meno di notare che Belen avrebbe cancellato tutte le foto in cui era ritratta in compagnia di Stefano De Martino. La crisi tra i due è ormai certa?

Belen Rodriguez: la crisi con De Martino

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è in atto una nuova crisi? Da settimane in rete circoano indiscrezioni in merito alla questione ma, al momento, la showgirl argentina e il conduttore non lo hanno ancora smentito né confermato. Nelle ultime ore in tanti tra i fan della rete si sono accorti che Belen abbia cancellato tutte le foto in cui appariva insieme al marito, e postate negli ultimi mesi.

La showgirl ne avrebbe “lasciata” solamente una, risalente allo scorso aprile, e dove un utente ha scritto tra i commenti: “Stefano non è tuo, avete divorziato, lui si deve cercare un’altra donna, ormai è finita”. In tanti hanno visto nel messaggio una sorta di autoesortazione e si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro. Belen ha già superato due dolorose separazioni dal ballerino, ma questa volta sembrava che i due fossero intenzionati a vivere con maggior riserbo la loro liaison. Nelle ultime ore Belen è stata avvistata con un uomo misterioso, e in tanti si chiedono se non si tratti di una sua nuova fiamma.