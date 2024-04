Governo: Salvini, 'avanti fino al 2027, non un minuto in meno' (2)

(Adnkronos) - “Non molleremo mai e andremo avanti non solo per cinque anni ma almeno 10 anni - ha proseguito -, perché le infrastrutture che stiamo realizzando oggi mi piacerebbe inaugurarle nel 2032. Il centrodestra nessuno lo metterà in discussione, avanti così"...