Europee: Fratoianni, 'no a Ue menefreghista e leaderista delle destre'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – "Si può scegliere un’Europa diversa rispetto a quella delle destre climafreghiste e leaderiste, perché non si può giocare a essere borgatara senza andare a parlare con chi ci vive e con quelli che fanno fatica, a cui hai tolto il reddito di cittadinanza. Serve un voto per scegliere un futuro verde, giusto e di pace. Noi siamo convinti che l’Europa serva, ma l’esistenza e la natura dell’Europa non è scontata. Può essere l’Europa di Orban o un’altra Europa, noi vogliamo un’altra Europa”. Così Nicola Fratoianni in una conferenza stampa alla Camera con Angelo Bonelli.