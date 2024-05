Internazionali, attivisti gettano vernice sul Pietrangeli, gara ripresa dopo mezz’ora

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Protesta degli attivisti di Ultima Generazione agli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico. La partita sul campo del 'Pietrangeli' tra la statunitense Madison Keys e la romena Sorana Cirstea è stata interrotta per una protesta con invasio...

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Protesta degli attivisti di Ultima Generazione agli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico. La partita sul campo del 'Pietrangeli' tra la statunitense Madison Keys e la romena Sorana Cirstea è stata interrotta per una protesta con invasione di campo, con una decina di attivisti che hanno gettato sul campo in terra rossa della vernice bianca, con conseguente sospensione della partita sul 6-2, 3-1 per l'americana con le giocatrici rientrate negli spogliatoi.

Problemi anche sul campo 12 dove si giocava il match di secondo turno del doppio tra Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin e Marcelo Arevalo/Mate Pavic per le proteste degli attivisti. Al Pietrangeli due sono entrati in campo con dei gillet arancioni ed hanno lanciato coriandoli, mentre altri si sono incollati alle tribune, con il pubblico che ha pesantemente contestato la dimostrazione. Tempestivo l'intervento delle forze dell'ordine, degli steward e dei vigili del fuoco, con la partita che è ripresa in meno di mezz'ora e la gradinata sistemata senza danni. Pulito anche il campo.