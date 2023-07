Belen Rodriguez stringe la mano di un ragazzo moro, ma non è Stefano De Martino. Di chi si tratta allora? Si chiama Elio Lorenzoni, è un imprenditore bergamasco e sembra essere la nuova fiamma della showgirl argentina.

I rumors sembrano confermati

I due si sono presentati insieme alla festa di compleanno di Ignazio Moser, compagno della sorella di lei, Cecilia. Nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali da parte della (presunta) coppia, quanto rivelato da Deianira Marzano sembra essere piuttosto attendibile: stando ad alcune segnalazioni che sarebbero arrivate all’esperta di gossip, Belen ed Elio si starebbero frequentando da circa due settimane e avrebbero trascorso insieme alcune notti in un lussuoso resort San Luis di Merano.

E Stefano?

Al momento la storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni è poco più di una mera congettura basata su due mani che si intrecciano, ma forse questo basta a non parlare solo una congettura. In ogni caso, che fine ha fatto Stefano De Martino? Grande assente alla festa di compleanno di Ignazio Moser, sembra proprio che il ballerino di Amici e la showgirl abbiano preso di nuovo le distanze, tanto che il bel napoletano sembrerebbe essere stato avvistato senza la fede nuziale al dito. Che sia in arrivo la rottura definitiva?