Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Spesso però i giri sono tutti nella fantasia della mente. Uno di questi riguarda Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, primi in tendenza nel “gioco delle coppie” di questa calda estate. Ma è davvero così? Perché si dice che si stiano frequentando di nuovo? Ecco alcuni indizi che fanno riesplodere il caso.

Perché si dice che Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino si stiano frequentando

Nel 2020 Dagospia rivelò una presunta relazione clandestina tra la Pinella e il conduttore napoletano. Il flirt sarebbe stato determinante nella rottura tra De Martino e la showgirl Belen Rodriguez. Quella vicenda rosa si tinse di giallo e la storia non è mai stata del tutto chiarita, malgrado le smentite della “Boomerissima” e dell’ex ballerino di Amici.

Oggi ci pensano i social a riaccendere il fuoco della passione, che sembra più un gioco delle coppie. Alcuni indizi porterebbero a credere che i due si stiano davvero frequentando, e di nuovo. Vediamo quali.

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: gli indizi

Alcune circostanze farebbero pensare che i due si stiano davvero frequentando. Eccole:

· Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino erano seduti l’uno accanto all’altra durante la presentazione dei palinsesti della Rai;

· In quella occasione, Stefano De Martino non portava la fede matrimoniale al dito;

· Alessia e Stefano saranno volti di punta della prossima stagione televisiva su RaiDue.

Il mistero della fede

Per ora è fantagossip, o forse un po’ sarebbe nei desideri dei loro fan vederli protagonisti in tv, e nella vita privata. Certo, prima dell’evento al centro di produzione Rai a Napoli, Stefano era in barca con sua moglie Belen, tra le isole Pontine. Ma come mai dopo si è sfilato quell’anello?