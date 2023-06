Dopo la comparsa di Lorella Cuccarini, arriva l’irruenza dell’eterna ragazza Alessia Marcuzzi che sbaraglia tutti e detta la tendenza dell’estate. Si può essere belle in bikini a 50 anni? Lo sappiamo ormai e ce lo ricordano tutte allo stesso modo, con o senza filtri.

Lei, invece, è sempre oltre, e non ha bisogno di filtri o della misura del tempo. Le foto delle vacanze di Alessia pubblicate su Instagram sono la prova evidente che bellezza e intelligenza possono far esplodere una bomba sexy, tanto che diversi seguaci e fan de La Pinella hanno commentato citando o taggando nomi di starlette e soubrette emergenti, con o senza plastica, accompagnate dal classico “Scansate proprio”.

La regina è sempre lei: Alessia è tornata, e in grandissima forma, come del resto è sempre stata.

Alessia Marcuzzi, le foto sexy in spiaggia che hanno fatto impazzire i fan

La “Boomerissima” era già tornata a bomba sul piccolo schermo, scodellando il pubblico dai nostri anni 5.0 ai tempi d’oro del costume e dello spettacolo, quando non era scontato essere sia belle che intelligenti. Altro che boomer: lei, che ha cominciato a dettare stili e mode negli anni Novanta, in realtà continua a raccogliere commenti, apprezzamenti e interazioni anche dal pubblico delle nuove generazioni. Del resto nel suo ultimo programma Rai si è mostrata sin da subito interessate ai nuovi simboli, alle musiche e ai gusti culturali della Generazione Z. Insomma, non la classica bacchettona orgogliosamente boomer e fiera dei bei tempi andati.

Ora che Alessia sta trascorrendo le vacanze al mare, condividendo paesaggi e prodotti di bellezza, i livelli di apprezzamento nei commenti abbracciano non solo fan attempati, ma tutte le generazioni.

Alessia Marcuzzi e Amadeus a Sanremo? Ed è subito Festivalbar

Insomma, Alessia Marcuzzi piace a tutti. Appare spesso spontanea, condivide il suo mondo popolato di ironia, finta ingenuità, sarcasmo mordace: come dimenticare la stagione comica con la straordinaria Debora Villa in Così fan tutte.

I suoi canali social sono ritagli di vita che possono far sorridere nei momenti di difficoltà. Proprio lei, che pure ha dovuto attraversare tempeste, ma che non ha mai strumentalizzato per cavalcare la sua fama.

“Prove generali per Sanremo?”, chiedono i fan. Dopo il successo e il ritorno della conduzione della storica coppia Alessia Marcuzzi e Amadeus al concerto di beneficenza Italy Loves Romagna, ora tutto è possibile. Sognare non costa nulla, ma se succede.. sarà come rivivere gli d’oro del Festivalbar. O, per dirla con gli 883: gli anni del “tranquillo, siam qui noi, siamo qui noi”. Gli anni che non se ne andranno mai.