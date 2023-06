Italy Loves Romagna, la diretta del concerto. Amadeus: "È successo qualcosa di drammatico"

Parola d’ordine: “solidarietà”. In questa lunga serata di sabato 24 giugno i più grandi nomi della musica italiana sono saliti sul palco del concerto “Italy Loves Romagna” che è andato in scena nel prestigioso palco di Campovolo, il tutto davanti a 40 mila presenti. Il concerto è andato in onda su Rai 1 e in streaming su Raiplay.

Italy loves Romagna, Amadeus: “Un mese fa è accaduto qualcosa di drammatico”

Il concerto “Italy Loves Romagna” è un’occasione, come poche nella storia, di unire un intero Paese con la forza della musica. L’obiettivo, nemmeno a dirlo, è uno solo: dare un supporto concreto alla Romagna che circa un mese fa è stata colpita duramente da un disastroso maltempo che ha messo in ginocchio un’intera regione. Ad aprire la serata è stato il conduttore Amadeus che proprio a Ravenna ha avuto i suoi natali: “Sono felice e orgoglioso di essere romagnolo di nascita, sono nato a Ravenna. Non potevo mancare, anzi grazie per avermi invitato. Sapete che è accaduto qualcosa di drammatico un mese fa, Sapete che è accaduto qualcosa di drammatico un mese fa, la musica vuole, attraverso ciò che canteremo e ascolteremo questa sera, invitare tutti voi a donare anche una piccolissima somma”, sono state le sue commoventi parole.