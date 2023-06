Concerto per l'Emilia Romagna: il programma, i cantanti, come aiutare le popolazioni alluvionate.

Il palco freme. L’Arena di Campovolo, a Reggio Emilia, è già calda per il concerto evento Italia Loves Romagna, che sarà trasmesso in prima serata televisiva e punta a raccogliere fondi in favore delle vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna.

Dove vedere il concerto Italy Loves Romagna

Per coloro che non potranno raggiungere Campovolo il concerto di beneficenza sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 1, prima serata di sabato 24 giugno 2023, a cominciare dalle ore 20.35 fino a oltre la mezzanotte, ore 00.30. L’evento potrà essere seguito anche in streaming su RaiPlay, in diretta e in replica.

Il concerto è stato organizzato per sostenere sia moralmente, che materialmente, le popolazioni colpite dall’alluvione in Romagna. I grandi artisti, cantanti e cantautori della musica italiana si ritroveranno qui, a Campovolo, undici anni dopo Italia Loves Emilia 2012, all’epoca per offrire sostegno e vicinanza ai terremotati dell’Emilia.

Il concerto per l’Emilia anche in diretta radio

Sarà possibile ascoltarlo in diretta radio, sulle frequenze Rai Radio2, con la conduzione di Diletta Parlangeli. Per l’occasione, la Direzione Contenuti Digitali e Transmediali preparerà uno speciale “Italia Loves Romagna – Il Backstage”, che sarà disponibile in streaming su RaiPlay.

Scaletta e ospiti del concerto Italy Loves Romagna

I conduttori e testimonial della serata benefica contano di poter raccogliere più fondi grazie alla loro presenza, e alle esibizioni dal vivo degli artisti che si avvicenderanno sul palco. Conducono: Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Dietro le quinte, dal backstage, ci sarà Andrea Delogu a raccogliere opinioni e commenti.

L’ordine di apparizione provvisorio è il seguente: Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama + Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero.

Si esibiranno dal vivo accompagnati da una band di 10 componenti e dai professionisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori Italiani, un gruppo di ben 63 giovani musicisti tutti provenienti dall’Emilia-Romagna. La direzione musicale è affidata a Leonardo De Amicis e Carlo Di Francesco.

I fondi raccolti saranno destinati a scuole e centri musicali

Italia Loves Romagna ha ricevuto il supporto di Ministero della Cultura, Rai, Regione Emilia- Romagna, Siae. La campagna di raccolta fondi si concluderà il prossimo 5 luglio. Fino a quella data sarà possibile donare, inviando un SMS o telefonando da rete fissa al numero 45538. Campagna Numerazione Solidale “Italia loves Romagna”. Oppure tramite il sito antoniano.it e Intesa Sanpaolo.

I fondi saranno destinati a progetti dedicati alla cultura, in particolare scuole, biblioteche, centri di musica nelle provincie di Forlì, Cesena e Ravenna.