Micol Olivieri in lacrime per il figlio Samuel: "Gli chiedevano se era un mas...

L’ex attrice ha spiegato in lacrime la decisione del piccolo Samuel: influenzata anche dalle reazioni degli altri bambini

L’ex attrice, Micol Olivieri, ha sottolineato come il cambiamento estetico sia stato un vero shock per lei: non vedeva Samuel con i capelli corti da quando aveva un anno.

Il racconto di Micol Olivieri

La decisione è stata influenzata anche dalle reazioni degli altri bambini:

«Io ho cercato di tamponare in questi anni però vedevo che comunque ogni tanto qualche bambino gli chiedeva domande del genere: ma sei maschio o sei femmina?, e lui non riusciva a rispondere, nonostante sia uno che si sa difendere bene».

Inoltre, Micol Olivieri, ha aggiunto:

«Era diventato ormai un po’ il suo punto debole e quindi è stato deciso. Non sopportava più che gli dicessero cose sui capelli e poi l’emulazione a sei anni ci sta».

La tristezza di Micol Olivieri per la decisione del figlio

«Per me lui è sempre bellissimo ma i suoi capelli rispecchiavano il suo spirito selvaggio. Adesso è diverso e per me è stato uno shock, ho pianto tutte le mie lacrime. Questo maledetto tempo che corre».

Micol Olivieri e i figli

A soli 21 anni, Micol Olivieri ha deciso di mettere su famiglia: nel 2014 si è sposata con il calciatore Christian Massella e non molto tempo dopo, ha annunciato di aspettare una bambina che si chiama Arya.

Nel 2017, l’attrice romana rimane incinta del suo secondo figlio che ha chiamato Samuel Ermes.