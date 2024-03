Micol Olivieri, diventata famosa grazie al ruolo di Alice Cudicini de I Cesaroni, ha svelato quando guadagnava all’epoca della serie tv. Per ogni stagione della fiction, l’ex attrice ha incassato cifre strepitose.

Micol Olivieri: quanto guadagnava con i Cesaroni?

Nei prossimi mesi, alcuni attori de I Cesaroni dovrebbero tornare sul set per dare il via ad una nuova stagione. Se ne parla da anni e finalmente Claudio Amendola & Co hanno accolto la richiesta dei fan. Nelle ultime ore, Micol Olivieri che nella serie tv vestiva i panni di Alice Cudicini ha svelato quanto guadagnava

Micol Olivieri: tanti soldi per il ruolo di Alice Cudicini

Micol Olivieri, che non ha accettato di tornare a vestire i panni di Alice Cudicini, ha parlato de I Cesaroni nel podcast No Lies. Ha lavorato alla serie tv per tutte e sei le stagioni, guadagnando gran bei soldi. Ha dichiarato:

“Tanti pensano che fare gli attori significhi avete necessariamente tantissimi soldi. Allora, dieci anni fa c’erano molti soldi che giravano, noi guadagnavamo bene, anche più di 100.000 euro a stagione”.

Gli attori ricevevano un anticipo del guadagno a inizio stagione, poi una cifra mensile e una parte a fine set.

Micol Olivieri: oltre 600.000 mila euro per I Cesaroni

La Olivieri ha guadagnato più di 600 mila euro per interpretare Alice Cudicini de I Cesaroni. Considerando che all’epoca era una ragazzina, immaginiamo che questo gruzzoletto le sia servito per costruirsi un futuro. Oggi non è più un’attrice, ma un’influencer molto apprezzata: “In realtà a livello di guadagni, se devo essere sincera, si guadagna molto bene in questo lavoro. Quindi da questo punto di vista va benissimo“.