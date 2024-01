I Cesaroni, in arrivo la settima stagione: tutte le notizie

I Cesaroni torneranno con un’attesissima settima stagione. A darne conferma è Antonello Fassari che nella serie interpreta Cesare, il fratello del protagonista Giulio Cesaroni (Claudio Amendola).

I Cesaroni ritornano

Oltre ad Antonello Fassari a parlare di un ritorno erano stati anche lo stesso Claudio Amendola e la produttrice Verdiana Bixio che aveva detto: “Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta. La nostra mission è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte… se ci sarà… si farà.”

E ora pare che la storia sia stata trovata. Antonello Fassari infatti ha confermato il ritorno, dicendo a La Repubblica: “A giugno tornerò sul set alla Garbatella.”

Quando vedremo I Cesaroni?

Ancora è presto per parlare di una data di messa in onda. Quello che sappiamo è che I Cesaroni inizieranno le riprese della nuova stagione a giugno. Plausibilmente ci aspettiamo di vederla sullo schermo nel 2025.

Anche sul cast si hanno poche certezze. Sicuramente vedremo tornare Claudio Amendola, Antonello Fassari e Max Tortora. Altamente improbabile è invece il ritorno di Alessandra Mastronardi ed Elena Sofia Ricci. La presenza di Matteo Branciamore è ancora incerta.