Puntata ad alta tensione per il quiz show L’Eredità. Il campione Daniele ha vinto 190 mila euro, ma qualcosa è andato storto. L’uomo, di professione medico, si è detto particolarmente agitato per l’alta somma in gioco.

L’Eredità: il campione vince 190 mila euro ma qualcosa non va

Durante la puntata de L’Eredità del 14 gennaio 2024, il campione Daniele ha vinto 190 mila euro. Una somma importante, che gli ha consentito di raggiungere un totale di 285.000 euro in gettoni d’oro. Ad un certo punto, però, il concorrente ha confessato a Marco Liorni di essere particolarmente agitato.

L’Eredità: il campione si fa prendere dalla tensione

“Mi gira la testa, mi trema tutto!“, ha confessato il campione Daniele a Liorni. Marco, vedendo il concorrente particolarmente agitato, gli ha chiesto notizie sul suo stato d’animo e Daniele ha replicato che gli tremavano addirittura “le vene ai polsi“. Una tensione più che comprensibile, visti i 190 mila euro in ballo.

L’Eredità: il campione sfiora i 300 mile euro

Grazie alla vincita di 190 mila euro, il campione ha raggiunto quasi 300 mila euro di montepremi de L’Eredità. Una cifra da brividi, che giustifica anche l’alta tensione vissuta dal concorrente. “Se mi inginocchio adesso non mi rialzo più“, ha confessato Daniele. Liorni e le professoresse Michelle Masullo e Naomi Buonomo si sono uniti ai festeggiamenti, stappando una bottiglia di spumante. “Non fate versare a me lo spumante altrimenti lo verso a terra… Mi gira la testa“, ha ammesso il campione.