Rai, Marco Liorni fa fuori Flavio Insinna: ecco in quale programma

Rai, Marco Liorni fa fuori Flavio Insinna: ecco in quale programma

Rai, Marco Liorni fa fuori Flavio Insinna: in quale programma lo sostituirà?

Buone notizie per i fan di Marco Liorni: secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, il conduttore sarebbe stato scelto dalla Rai per un importante programma. Pare che abbia scippato il posto a Flavio Insinna.

Rai, Marco Liorni fa fuori Flavio Insinna: in quale programma?

Marco Liorni registra ascolti ottimi con il quiz show Reazione a Catena. E’ proprio per questo che i vertici Rai avrebbero pensato di assegnargli la conduzione di un importante programma della Tv di Stato. Se l’indiscrezione corrispondesse a verità, il presentatore prenderebbe il posto di Flavio Insinna.

L’indiscrezione su Marco Liorni e il programma Rai

A lanciare l’indiscrezione è stato TvBlog, che vede Marco Liorni in pole position per condurre L’Eredità, programma di punta di Viale Mazzini. Sembra che il presentatore sia riuscito a scalzare sia Flavio Insinna che Pino Insegno. Quest’ultimo, dopo il flop de Il Mercante in Fiera, è sempre più ai margini della tv di Stato.

La Rai vuole Marco Liorni per L’Eredità

Su TvBlog si legge:

“Il conduttore di Reazione a catena potrebbe continuare la sua cavalcata nel preserale di Rai1 conducendo anche l’Eredità. Insinna al timone? Uscita in questo senso un’indiscrezione del Corriere della Sera circa un suo ritorno alla conduzione dell’Eredità. Indiscrezione smentita da fonti Rai”.

Al momento, è bene sottolinearlo, i vertici Rai non hanno confermato o smentito la notizia.