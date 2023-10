Reazione a catena, le campionesse vincono ancora: il pubblico insorge lanciando accuse pesanti alle Amiche in onda

Nell’ultima puntata di Reazione a catena, le campionesse “Amiche in onda” hanno vinto ancora. Dopo la diretta, però, il pubblico ha dato il via ad una vera e propria insurrezione social.

Reazione a catena: le campionesse vincono ma il pubblico insorge

L’ultimo appuntamento con Reazione a catena, game quiz condotto da Marco Liorni su Rai1, ha visto ancora una volta il trionfo delle campionesse Amiche in onda. Mariluna Deleonardis, Donatella Farina e Valeria Rizzo hanno vinto rispondendo correttamente a tutte le domande, ma secondo il pubblico c’è qualcosa che non va.

Perché il pubblico di Reazione a catena non apprezza le campionesse?

E’ bene sottolineare che le campionesse “Amiche in onda” hanno vinto rispondendo correttamente a tutte le domande dell’ultimo gioco di Reazione a catena, quindi non c’è stato alcun errore da parte dello staff di Marco Liorni. Eppure, il pubblico sostiene che siano state facilitate con domande troppo semplici.

Al termine dell’ultima puntata di Reazione a catena, sui social sono arrivati commenti al vetriolo contro le campionesse. Si legge: “Adesso sta diventando una farsa, anche stasera catena finale a livello di scuola dell’infanzia“, oppure “Ed anche stasera un bel regalino! 20 parole facilissime… catena indovinata senza nemmeno le iniziali… però non dobbiamo pensare male“, o ancora “Si ma non ve la tirate troppo che non siete brave voi sono di una facilità imbarazzante le parole“.