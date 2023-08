“Cosa, piccoletta, prendi alla vecchietta” era questa la combinazione di frasi-indizio che i concorrenti (la squadra dei “Dai e Dai“) hanno costruito per far indovinare al loro compagno la parola “borsetta“, ma gli autori del programma Reazione a Catena hanno ritenuto opportuno censurare perché i concorrenti hanno utilizzato lo stereotipo della “vecchietta scippata“. Anche se avevano rappresentato uno stereotipo molto abusato persino in letteratura, è stato uno scippo che però non poteva proprio passare nel pomeriggio di Rai1.

Leggi anche: https://www.notizie.it/martin-castrogiovanni-su-tu-si-que-vales-maria-belen-e-gli-altri-mi-hanno-aiutato/

La reazione del conduttore

“Ma cosa state dicendo? Sono parole che non si possono usare, purtroppo perdete un punto“. Così Marco Liorni, conduttore di Reazione a Catena, quando, nonostante i concorrenti avessero dato la risposta giusta, ha tolto il punto alla squadra. I concorrenti, nonostante questa penalità, sono comunque riusciti ad arrivare fino in fondo e a laurearsi campioni arrivando al gioco finale.

Il regolamento del gioco impone di non utilizzare nomi di brand o di altri sinonimi ed è forse per questo motivo che i concorrenti hanno deciso di virare sullo stereotipo della vecchietta scippata della borsetta.

Le scuse dei concorrenti

Il gruppo dei “Dai e Dai” anche se divertiti dopo aver dato la risposta corretta, hanno chiesto scusa e ascoltato l’ammonimento del conduttore, per poi proseguire normalmente il gioco e arrivare fino in fondo.

Questa vicenda resta comunque un momento che, al momento, sembra essere assolutamente unico nella storia di Reazione a Catena.

Leggi anche: https://www.notizie.it/simona-ventura-il-rimpianto-sulla-carriera-sono-pentita-il-mio-agente-pianse/