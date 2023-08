Martin Castrogiovanni è stato riconfermato a Tu Si Que Vales. Il campione di rugby ha confessato che il suo debutto in televisione è andato bene perché Maria De Filippi, Belen Rodriguez e tutti gli altri lo hanno aiutato tantissimo.

Martin Castrogiovanni parla di Tu Si Que Vales

Intervistato dal Corriere della Sera, Martin Castrogiovanni si è raccontato senza filtri. Il campione, dopo aver passato tanti anni a giocare a rugby, ha debuttato in televisione come conduttore di Tu Si Que Vales e se l’è cavata alla grande. Il merito, a suo dire, è di quanti lo hanno aiutato. Lui, infatti, era terrorizzato dalle telecamere.

I ringraziamenti di Martin Castrogiovanni

Castrogiovanni ha raccontato:

“Non mi vedevo, io che ho letto pochissimi libri, a leggere un gobbo. Invece. La verità è che ho sempre avuto fortuna. Tutti mi hanno dato una mano, Belen mi aiutava con il copione, Gerry Scotti, Maria De Filippi mi hanno fatto sentire bene. Teo Mammuccari, sempre sarcastico e diretto, mi ha dato una mano. Mi hanno incoraggiato. Lo ripeto, sono fortunato”.

Martin ha ammesso che anche Alessio Sakara gli è stato di grande aiuto, perché gli ha insegnato a “prenderla dalla parte giusta“. Quest’anno, a differenza di Belen e Teo, lui è stato riconfermato a Tu Si Que Vales.

Martin Castrogiovanni: la vita lontano da Tu Si Que Vales

Oltre a Tu Si Que Vales, Castrogiovanni continua ad occuparsi di sport in maniera diversa rispetto al passato. Non è più attivo sul campo, ma partecipa a numerose iniziative di beneficienza, come quelle di Bebe Vio. Ha dichiarato:

“Bebe è la dimostrazione che troppe volte pensiamo in modo sbagliato, dimostra che è giusto fare le cose e non farsi condizionare da niente. Sono convinto che se da ragazzo avessi vissuto le esperienze che vivo adesso, sarei diventato una persona migliore. Collaboro anche con Amref, sono andato in Africa con Daniela, mia moglie. Ci sono tante cose da fare”.

Ovviamente, tanto spazio è dedicato anche alla moglie Daniela, al suo fianco da tre anni.