Nonostante i cambiamenti riguardanti il cast, la prossima stagione di Tu Si Que Vales si prospetta divertente come sempre. Secondo le anticipazioni delle prime puntate, Sabrina Ferilli litigherà con una finta concorrente.

Tu Si Que Vales: anticipazioni delle prime puntate

Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, la prossima stagione di Tu Si Que Vales sarà a dir poco scoppiettante. Le registrazioni delle prime puntate si stanno svolgendo proprio in questi giorni e lo spettacolo che vedremo in tv sarà divertente come sempre. Una chicca riguarda Sabrina Ferilli, che si ritroverà a litigare con una finta concorrente. Ovviamente, c’è lo zampino di Maria De Filippi. La tizia ha iniziato il suo numero spiegando le posizioni del kamasutra e ha preso di mira l’attrice romana. Sabrina, neanche a dirlo, ha perso le staffe nel giro di pochissimo.

Tu Si Que Vales: Sabrina litiga e Maria si becca dei no

Le anticipazioni di Tu Si Que Vales ci dicono anche che Maria De Filippi si beccherà diversi rifiuti da parte di Giulia Stabile. Sembra che la conduttrice abbia chiesto più volte alla ballerina di esibirsi sul palco assieme ad un gruppo, ma non è stata subito accontentata. Alla fine della fiera, però, l’ex talento di Amici non ha potuto fare altro che scendere in pista.

Tu Si Que Vales, anticipazioni: c’è anche un no vax

Tra i concorrenti della nuova edizione di Tu Si Que Vales ce n’è stato uno che è riuscito a fare infuriare tutti i giudici. Si tratta di un tizio convinto che la Terra sia piatta, no vax e negazionista in generale. L’atmosfera in studio si è scaldata in un lampo e ci sono stati scambi di opinioni piuttosto accesi. Il tutto è andato in scena fino a quando il pubblico, a gran voce, ha chiesto la cacciata del concorrente.