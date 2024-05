Il cibo secondo Barilla al Cibus

Parma, 10 mag. (askanews) - Innovazione, sostenibilità e benessere per Barilla a Cibus 2024. L'azienda di Parma conferma la propria presenza alla manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare del Made in Italy, portando in fiera tutta la sua esperienza nel realizzare prodotti che sint...

Parma, 10 mag. (askanews) – Innovazione, sostenibilità e benessere per Barilla a Cibus 2024. L’azienda di Parma conferma la propria presenza alla manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare del Made in Italy, portando in fiera tutta la sua esperienza nel realizzare prodotti che sintetizzano la sua visione d’impresa e il percorso per costruire, attraverso la gioia del cibo, un presente e un futuro migliore. BonTreccia, Fisarmoniche, Intrecci, Fette ai Cereali, la nuova linea Armonia per Mulino Bianco e le Gocciole Finger per Pavesi: queste le novità che Barilla presenta a Cibus.

Proprio le fette biscottate della Mulino Bianco sono state oggetto della visita nello storico stabilimento di Rubbiano in provincia di Parma, attivo dal 1965. Guidalberto Guidi di Bagno, Marketing Manager Mulino Bianco fette biscottate e dry breads:

“Le fette biscottate sono un prodotto storico nato oltre 60 anni fa che finisce sulle tavole ogni anno di oltre 18 milioni di famiglie italiane. Mulino Bianco ha una leadership che ha portato negli anni grandi investimenti, grandi migliorie sul prodotto da un punto di vista organolettico, nutrizionale ed ingredientistico. L’ultima novità in arrivo sugli scaffali sono le fette ai cereali che portano in tavola un nuovo mix di cereali e quindi una fetta più croccante, più friabile e un’esperienza molto più godibile”.

Uno stabilimento, quello di Rubbiano, che vede 7 linee produttive ed oltre 250 dipendenti impegnati nel produrre ogni anno circa 33 mila tonnellate di specialità. È poi intervenuta Chiara Cremonesi, Responsabile di Produzione e Pianificazione Rubbiano Bakery:

“È uno stabilimento che affonda le sue radici nel passato e che ha da sempre uno sguardo proiettato verso il futuro. Nel solo 2024 sono stati stanziati circa 3 milioni di investimenti in attività legate al miglioramento continuo ed all’innovazione del prodotto. Tutto questo per stare al passo con i tempi. Noi facciamo fette biscottate, un prodotto all’apparenza semplice ma che nasconde dietro di se una complessità tecnologica molto rilevante”.

Rubbiano Bakery si conferma uno stabilimento longevo, così come lo sono i suoi prodotti che sforna da quasi 60 anni, da sempre attento anche alla sostenibilità.