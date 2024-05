Una gita scolastica su una nave da crociera si trasforma in un incubo per la studentessa: denunciato stupro di gruppo a Genova

Una gita scolastica su una nave da crociera: tutto ha inizio qualche giorno fa, il 18 maggio, quando una classe di giovani studenti si imbarca a Civitavecchia, ma il viaggio si trasforma con l’arrivo a Marsiglia: tre ragazzi francesi salgono a bordo e viene denunciato uno stupro di gruppo.

Il racconto della giovane studentessa stuprata

La sera, uno dei tre ragazzi invita con una scusa la ragazza nella sua cabina e in quel momento iniziano le violenze sessuali per la 19enne. Una volta scappata via dalla cabina la giovane, in stato di shock, ha trovato il coraggio di denunciare tutto al comandante della nave che a sua volta ha chiamato la polizia.

La difficoltà nel parlarne, ma riesce a raccontare quanto accaduto: tre giovani francesi sono stati denunciati e fermati per uno stupro di gruppo.

La ragazza è stata ricoverata al Galliera e i medici dell’ospedale genovese hanno confermato la violenza subita.

Le indagini sullo stupro di gruppo

La polizia subito dopo il racconto della studentessa ha fatto scattare immediatamente le indagini: visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza i filmati rivelano quanto accaduto nelle ore della notte.

Nei filmati si vede il ragazzo francese e la ragazza che entrano in cabina, seguiti subito dopo da altri due giovani uomini e dal minorenne.

I tre adulti e il ragazzino vengono immediatamente individuati, identificati e fermati con l’accusa di violenza sessuale aggravata, dalla pm Silvia Saracino. Resta al vaglio degli inquirenti la posizione del minorenne, che nel racconto della ragazza avrebbe partecipato anche lui alla violenza.