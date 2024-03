Stupro di gruppo a Palermo: un minore condannato a 8 anni e 8 mesi

Dopo lo stupro di gruppo avvenuto a Palermo lo scorso 7 luglio, un minorenne è stato condannato a otto anni e otto mesi.

Stupro di Palermo, la decisione sul minore arrestato ad agosto

Il minorenne era stato arrestato ad agosto. Era stato affidato a una comunità ma successivamente era stato rinchiuso al carcere Malaspina di Palermo per avere pubblicato sui social commenti e video in cui rivendicava gli abusi.

A suo carico anche una chat in cui ammetteva con un amico che la diciannovenne non era consenziente.

Le parole dell’avvocato della ragazza abusata nello stupro avvenuto a Palermo

L’avvocato, Carla Garofalo, ha affermato:

«Non possiamo certamente essere felici per una sentenza nei confronti di un minorenne accusato di una violenza odiosa ai danni di una ragazza di 19 anni. La decisione del Gup del tribunale dei minorenni, superiore rispetto alla stessa richiesta dell’accusa, serve tuttavia a ristabilire la verità dopo tutte le false notizie e le infamità nei confronti della vittima di questo stupro di gruppo che qualcuno ha cercato di far passare come un rapporto consensuale».

Gli indagati per lo stupro di Palermo

Per la violenza, che si era consumata in un cantiere abbandonato del Foro Italico, sono accusati: Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Elio Arnao che, in questo momento, sono tutti in carcere, ma hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato che inizierà ad aprile.