Clizia Incorvaia sta per sposare Paolo Ciavarro, ma ha voluto lanciare qualche frecciatina all’ex marito Francesco Sarcina. L’influencer ha ribadito di non averlo mai tradito, mentre lui si è “divertito abbondantemente“.

Clizia Incorvaia: frecciatina all’ex marito Francesco Sarcina

Ospite del programma Storie di donne al bivio di Monica Setta, Clizia Incorvaia è tornata a parlare dell’ex marito Francesco Sarcina, padre della prima figlia Nina. L’influencer sta per sposare Paolo Ciavarro, dal quale ha avuto il secondogenito Gabriele, ma non può evitare di pensare al rapporto turbolento che ha avuto con il cantante de Le vibrazioni. “Ci sono persone egocentriche e anche maschiliste che non sopportano di essere tradite mentre loro possono fare bellamente la propria vita”, ha esclamato Clizia riferendosi all’ex marito.

Le dichiarazioni di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia ha dichiarato:

“Durante il matrimonio io non sono mai stata fedifraga mentre il mio ex marito si divertiva abbondantemente perché poi io purtroppo ho ricevuto tutte quante le notizie, le foto, le chat, da tutta Italia. (…) Ho fatto anni di psicanalisi per tornare a fidarmi di un uomo”.

L’influencer, dopo la fine del matrimonio con Sarcina, ha impiegato tanto tempo per tornare a fidarsi degli uomini. Fortunatamente, ha incontrato Ciavarro.

Clizia Incorvaia in terapia per dimenticare i tradimenti

La Incorvaia ha affrontato un percorso di psicoterapia dopo la separazione da Sarcina. Ha raccontato: