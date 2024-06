Nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 1 giugno, nel salotto di Silvia Toffanin è stata ospite anche Elisabetta Gregoraci, che ha parlato di Flavio Briatore.

Verissimo, ospite Elisabetta Gregoraci: le parole su Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin e durante la chiacchierata ha parlato anche e inevitabilmente di Flavio Briatore. “Abbiamo questo rapporto che dura, continua a durare” ha dichiarato la donna, che ha spiegato di essere una ex moglie inusuale, perché non vuole litigi, guerre e dispetti. “Penso anche che la serenità di nostro figlio Nathan derivi da questo equilibrio che io e Flavio abbiamo saputo creare negli anni e anche dal fatto che, nonostante ci siamo separati, Nathan non ha mai assistito a quel tipo di dinamiche” ha spiegato la showgirl, sottolineando che il bene del figlio viene prima di tutto e proprio per questo abitano in due case a 500 metri di distanza e cenano quasi sempre insieme.

Elisabetta Gregoraci sorprende su Briatore a Verissimo, Toffanin: “Non siete separati?”

“Beh quindi non sei realmente separata da Flavio Briatore” ha dichiarato Silvia Toffanin, come provocazione. “Certo che siamo separati, ci sono semplicemente tanti equilibri che devo mantenere e non è sempre facile, ma cerco di fare del mio meglio” ha risposto la Gregoraci, aggiungendo che cerca di mantenere la sua vita privata riservata e che si sente felice.