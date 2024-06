Governo: Meloni, 'solido e compatto, campagna elettorale fisiologica'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Il governo e la maggioranza sono in ottima forma. È fisiologico che in campagna elettorale, soprattutto in una campagna elettorale come quella delle europee che è proporzionale, ogni partito cerchi di sottolineare la propria identità. Ma questo ...

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "Il governo e la maggioranza sono in ottima forma. È fisiologico che in campagna elettorale, soprattutto in una campagna elettorale come quella delle europee che è proporzionale, ogni partito cerchi di sottolineare la propria identità. Ma questo non mette in alcun dubbio la compattezza, la solidità, l’incisività della maggioranza e dell’Esecutivo. E il lavoro che stiamo facendo, mantenendo gli impegni con gli italiani, lo dimostra". Così la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Il Tempo, risponde a chi le chiede delle distanze di Matteo Salvini marcata su diversi temi.

"Nei giorni scorsi – prosegue la presidente del Consiglio -, alle altre riforme che abbiamo già varato, abbiamo aggiunto quella della giustizia. In molti hanno detto che non avremmo avuto il coraggio di farla, ma evidentemente ancora non conoscono la nostra determinazione. Abbiamo smentito anche loro, e approvato in CdM il disegno di legge costituzionale per introdurre la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e riformare il CSM, per superare il sistema correntizio che ha umiliato la magistratura. È una riforma giusta, necessaria, epocale. Le forze di chi vuole mantenere lo status quo si oppongono? Non abbiamo paura, e siamo al governo per fare ciò che i cittadini ci hanno chiesto".