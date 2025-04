Pd: domani seminario Left Wing con Orfini e Verducci su università e ricerca

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – Domani 4 aprile, dalle 14, all'Università 'La Sapienza' di Roma l'Associazione politica e culturale 'Left Wing' promuove un pomeriggio di lavoro su Università, Ricerca, Diritto allo studio.

'Di doman vogliam certezza. L'Università e la Ricerca pubblica di cui l'Italia ha bisogno', questo il titolo dell'iniziativa di cui sono promotori i parlamentari del Pd Francesco Verducci e Matteo Orfini. Per un'agenda politica che metta al centro la costruzione di una società più forte e inclusiva, quanto mai urgente in un tempo segnato da una potente trasformazione tecnologica e digitale in cui chi è impossibilitato ad andare avanti negli studi è ricacciato ai margini.

All'iniziativa parteciperanno, tra gli altri, Tomaso Montanari, Rettore Università per stranieri di Siena, Alessandra Petrucci, Rettrice Università di Firenze, Stefano Bronzini, Rettore Università di Bari, Massimiliano Fiorucci, Rettore Università Roma3, Marco Mancini, Pro Rettore Università di Roma 'La Sapienza', Antonio Zoccoli, Presidente Coordinamento Enti di Ricerca, Alessia Conti, Presidente Consiglio nazionale Studenti Universitari, Mauro Tulli, del Cun, Davide Clementi e Irene De Blasi, di Adi, Giuseppe Mattioli, Alfredo D'attore e la Senatrice Cecilia D'Elia.