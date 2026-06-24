Giorgia Meloni e lo scontro con Donald Trump: “Politica estera non è Temptation Island”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sui principali dossier di politica estera e interna, dal rapporto con gli Stati Uniti di Donald Trump alla situazione in Medio Oriente, passando per immigrazione, nucleare e riforma elettorale. Al centro il tentativo del governo di mantenere stabilità nei rapporti internazionali e portare avanti le proprie priorità politiche.

Medio Oriente, immigrazione, energia e riforme: le priorità del governo di Giorgia Meloni

Ampio spazio nell’intervista a “Il Giorno della Verità”, con il direttore Maurizio Belpietro, è stato dedicato agli scenari internazionali, in particolare alla crisi in Medio Oriente. Meloni ha sottolineato che, secondo il governo italiano, non deve essere consentito al regime iraniano di dotarsi di un’arma nucleare e che tutti i Paesi della regione devono poter vivere senza la minaccia di un conflitto.

“Nessun paese della regione deve sentirsi minacciato”, ha dichiarato la premier, richiamando anche il tema della libertà di navigazione e la necessità di evitare che eventuali blocchi delle rotte marittime possano diventare strumenti di pressione politica in futuro.

Sul possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, Meloni si è detta moderatamente ottimista e ha spiegato che l’Italia è disponibile a contribuire alla ricerca di una soluzione diplomatica.

Ha poi ricordato il ruolo italiano in Lebanon, dove Roma è impegnata da anni attraverso iniziative diplomatiche e operative. Secondo la premier, il negoziato tra Libano e Israele rappresenta un settore nel quale l’Italia può svolgere un ruolo importante, anche attraverso una collaborazione con la France, tema che intende affrontare durante il prossimo vertice intergovernativo con il presidente francese Emmanuel Macron.

Sul fronte migratorio, Meloni ha difeso la strategia del governo sui centri realizzati in Albania, ricordando le risorse impiegate e contestando le critiche ricevute. La premier ha poi rivendicato l’approvazione del nuovo regolamento europeo sui rimpatri, considerandolo un risultato politico importante. “Sono fiera di questo provvedimento”, ha affermato, sostenendo che l’intesa raggiunta a livello europeo sia il risultato di una nuova maggioranza capace di incidere sulle scelte dell’Unione Europea.

Tra i temi nazionali affrontati anche quello dell’energia. Meloni ha confermato il forte sostegno al ritorno del nucleare nel programma italiano, dichiarando di voler accelerare l’approvazione della legge delega e dei successivi decreti attuativi. “Il nucleare lo considero estremamente importante”, ha spiegato, sottolineando la necessità che le imprese possano competere in condizioni equilibrate.

Infine, la presidente del Consiglio ha parlato della possibile riforma della legge elettorale, sostenendo che l’obiettivo non sarebbe favorire una specifica area politica, ma garantire maggiore stabilità a chi ottiene il consenso degli elettori. “Vinca il migliore”, ha detto Meloni, spiegando che una maggiore continuità istituzionale sarebbe nell’interesse del Paese. Secondo la premier, l’Italia non deve tornare a essere percepita come un Paese instabile proprio nel momento in cui viene considerata un elemento di equilibrio all’interno dell’Europa.

Giorgia Meloni e lo scontro con Donald Trump: “Politica estera non è Temptation Island”

Intervistata a Roma durante l’incontro organizzato per “Il Giorno della Verità” con il direttore Maurizio Belpietro, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto una linea di prudenza nel confronto con il presidente statunitense Donald Trump, sottolineando la volontà di evitare ulteriori tensioni diplomatiche. La premier ha spiegato: “Non intendo continuare ad alimentare questo confronto”, chiarendo che l’obiettivo del governo è riportare il rapporto tra Roma e Washington “alla normalità”.

Meloni ha difeso la decisione del ministro degli Esteri Antonio Tajani di cancellare la missione prevista negli Stati Uniti, definendola una scelta utile per mandare un segnale politico, ma senza la necessità di trasformarla in un ulteriore elemento di scontro. La presidente del Consiglio ha inoltre ribadito che l’alleanza tra Italia e Stati Uniti resta solida e non dipende dai singoli governi in carica. “I rapporti tra Usa e Italia sono solidi”, ha affermato, aggiungendo che i legami istituzionali ed economici continuano a essere positivi.

Nel corso dell’intervista Meloni ha commentato anche le dichiarazioni di Trump e le diverse interpretazioni circolate negli ultimi giorni. “Sono rimasta sinceramente colpita”, ha detto, riferendosi alle parole del presidente americano e alle ricostruzioni diffuse sui social e dai media. La premier ha spiegato di aver letto diverse ipotesi, comprese quelle relative a presunti video diventati virali o a possibili collegamenti con i negoziati sul programma nucleare iraniano, ma ha precisato di non avere elementi per confermarle. Per questo ha ribadito la scelta di non proseguire il confronto pubblico con Washington.

Parlando della politica estera italiana, la presidente del Consiglio ha evidenziato la necessità di mantenere una prospettiva più ampia rispetto alle dinamiche del momento. “Parliamo di politica estera come fosse Temptation Island ma è più complessa”, ha affermato, riferendosi alla tendenza a interpretare ogni episodio attraverso il filtro della contrapposizione personale. Il governo, ha aggiunto, parteciperà comunque al tradizionale ricevimento del 4 luglio organizzato a Villa Taverna, anche come segnale di attenzione verso l’ambasciatore Tilman Fertitta e verso il rafforzamento dei rapporti storici tra Italia e Stati Uniti.