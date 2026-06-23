Calendario delle commissioni alla Camera (22-26 giugno 2026) e le parole di Tremonti su Hormuz

Sintesi dei principali appuntamenti delle commissioni della Camera tra il 22 e il 26 giugno 2026, con dettaglio di audizioni, interrogazioni e testi all’esame, e il commento di Giulio Tremonti sull’accordo di Hormuz espresso a Perugia.

La settimana parlamentare dal 22 al 26 giugno 2026 vede una serie di sedute e audizioni delle commissioni della Camera focalizzate su temi istituzionali, giustizia, affari esteri e diritti dei minori. Diversi disegni di legge, interrogazioni e audizioni informali sono programmati e coinvolgono rappresentanti istituzionali, magistrati e organizzazioni civili. Parallelamente, in un evento pubblico a Perugia, Giulio Tremonti presidente della Commissione Affari Esteri, ha rilasciato osservazioni sull’accordo relativo allo stretto di Hormuz.

I lavori della I Commissione (Affari costituzionali, presidenza del Consiglio e interni) il 22-24 giugno

La I Commissione dedica la prima parte della settimana all’esame delle disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con il seguito del nuovo testo che riunisce i progetti C. 2822 (Bignami), C.

157 (Magi) e C. 2236 (Pavanelli). L’esame interessa in particolare l’articolo 5 e coinvolge i relatori Alessandro Colucci, Iezzi, Pagano e Angelo Rossi. Lunedì 22 giugno è previsto il primo confronto sul testo combinato; martedì 23 e mercoledì 24 giugno i lavori proseguiranno con il medesimo ordine del giorno e approfondimenti sugli stessi articoli.

Martedì 23 giugno la Commissione prevede anche l’esame della dichiarazione di monumento nazionale per Palazzo Fortunato a Rionero in Vulture (C.

2239; relatore Sbardella) e la discussione sulle misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo (C. 2670, relatore Urzì). Questi punti mostrano la combinazione di questioni costituzionali con temi locali e di politica agricola nell’agenda della I Commissione.

II Commissione (Giustizia): riforme professionali, protezione dei minori e audizioni mirate

Martedì 23 giugno la II Commissione Giustizia affronterà una delega al Governo per la riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile (esame C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis; relatori Palombi e Calderone). Nella stessa giornata è all’ordine del giorno l’esame degli emendamenti relativi alle misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nelle situazioni legate alla criminalità organizzata, note come «Liberi di scegliere» (C. 2696-A; relatore Varchi).

Mercoledì 24 giugno la Commissione terrà un’articolata serie di audizioni informali nell’ambito dell’esame dei progetti di legge sulle circoscrizioni giudiziarie (numerosi testi regionali e governativi): sono calendarizzati interventi di presidenti di Corti d’Appello, assessori regionali e sindaci, tra cui figurano i nomi di Bruno Scicchitano, Tiziana Magnacca, Mauro Cellarosi, Pierpaolo Roberti, Giuseppe Maglione e altri rappresentanti istituzionali di Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Marche, Campania, Sicilia, Puglia e Veneto. Le audizioni servono ad acquisire dati territoriali e valutazioni tecniche sulle possibili modifiche all’assetto giudiziario.

Nella stessa giornata è prevista anche l’audizione sul disegno di legge (C. 2961, approvato dal Senato) riguardante le disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Tra gli intervenuti figurano esponenti dell’amministrazione penitenziaria, presidenti di Tribunali di Sorveglianza (Napoli, Milano), magistrati, docenti universitari e rappresentanti di associazioni come Antigone e AIGA; è anche prevista la partecipazione di coordinatori dei dirigenti penitenziari.

III Commissione (Affari esteri e comunitari): audizioni su missioni internazionali e interrogazioni

La III Commissione – Affari esteri e comunitari ha in programma, lunedì 22 giugno alle 11.30, un’audizione informale di rappresentanti di Mediterranea Saving Humans nell’ambito dell’esame congiunto della deliberazione del Consiglio dei ministri relativa alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2026 e della relazione analitica sulle missioni internazionali riferita all’anno 2026, con possibile estensione al 2026. Si tratta di valutazioni che riguardano impieghi esteri e interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione.

Martedì 23 giugno, alle 13.30, la Commissione svolgerà interrogazioni su questioni pertinenti il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. A seguire è prevista un’audizione informale di rappresentanti di Amnesty International nell’ambito dello stesso esame sulle missioni internazionali per il 2026, proseguendo così il confronto con organizzazioni della società civile sui profili di tutela dei diritti e sugli impatti delle missioni.

Il commento di Giulio Tremonti sull’accordo nello stretto di Hormuz

Durante la presentazione del suo libro “Guerra o Pace” a Perugia, evento promosso da esponenti del partito cui è vicino, Giulio Tremonti presidente della Commissione Affari Esteri della Camera, si è espresso sull’accordo riguardante lo stretto di Hormuz. Nel commento pubblico ha usato l’espressione «piuttosto che niente meglio piuttosto», precisando tuttavia che, pur giudicandolo una cosa positiva, è «presto per dirlo» alla luce delle molte incognite e delle tensioni internazionali ancora presenti.

La battuta e la successiva precisazione di Tremonti sintetizzano un atteggiamento di cautela istituzionale: riconoscere un primo esito negoziale ma restare vigilanti rispetto agli sviluppi geopolitici e alle possibili ricadute sulla sicurezza marittima e sulle rotte energetiche.